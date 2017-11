Star Wars Battlefront 2: limite giornaliero per i crediti in modalità Arcade

Andrew Reiner, editor di GameInformer USA, ha scoperto che la modalità Arcade dipermette di guadagnare un numero limitato di crediti su base giornaliera, anche se quest'ultimo non è stato specificato e al momento non sappiamo a quanto corrisponda.

Dopo aver raggiunto il "Credit Cap" sarà necessario attendere almeno 12 ore prima di poter tornare a guadagnare nuovi crediti in modalità Arcade. Non è chiaro se questo limite sia stato rimosso dopo l'aggiornamento che ha portato alla riduzione del numero di crediti necessari per sbloccare nuovi eroi oppure se sia ancora presente nel gioco.

DICE ha confermato che continuerà a tenere sotto controllo i feedback della community per apportare migliorie al sistema di crediti e al bilanciamento generale del gioco. Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con accesso anticipato da oggi per coloro che hanno effettuato il preordine della Elite Trooper Edition.