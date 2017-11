Star Wars Battlefront 2: LucasFilm ha seguito molto da vicino lo sviluppo

, presidente di, ha confermato che il suo gruppo di lavoro ha seguito molto da vicino lo sviluppo di, incontrandosi settimanalmente conper tutti gli aggiornamenti del caso.

Queste le parole di Reilly: "Abbiamo avuto incontri settimanali con Electronic Arts e li abbiamo ancora oggi, ogni sette giorni ci rechiamo da loro per provare nuove build, test, controllare lo sviluppo dei prodotti a marchio Star Wars e pianificare il futuro videoludico del frachise. Si tratta di una collavorazione molto stretta."

Riguardo le tanto discusse microtransazioni, il CEO di LucasFilm si esprime in questi termini: "Lavoriamo sempre insieme per capire come inserire questi meccanismi all'interno del gioco e quanto vadano a influire sul brand e sull'esperienza degli utenti. Tutti i publisher stanno gestendo i servizi live e molti giochi richiedono migliorie in corsa, può capire, è una delle difficoltà del nostro lavoro."