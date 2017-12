Star Wars Battlefront 2: un menu segreto svela dettagli sul ritorno delle microtransazioni

Sappiamo che leditorneranno in una nuova veste, il publisher ha più volte ribadito che non abbandonerà questo modello di business, oggi emergono nuovi dettagli a riguardo grazie a un menu segreto scoperto da un utente di Reddit.

Il menu in questione parla di microtransazioni per la Lotta tra Fazioni, con la possibilità di acquistare boost per l'esperienza, lootbox con contenuti non meglio identificati (ma probabilmente non oggetti cosmetici) e potenziamenti per le Star Card.

Al momento la notizia deve essere presa con le dovute precauzioni in quanto non ci sono certezze riguardo l'autenticità del leak e sull'affidabilità della fonte. L'unica conferma è che le microtransazioni verranno implementate in Star Wars Battlefront 2 non appena DICE terminerà i lavori sul bilanciamento del gameplay, gli sviluppatori stanno lavorando sul gioco seguendo i consigli della community.