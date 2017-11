comincia molto bene il suo cammino, mostrandoci un multiplayer decisamente migliorato rispetto al precedente ed un Arcade Mode dai connotati semplici, eppure godibile, sempre a patto di avere un amico al proprio fianco.

DICE, EA e Criterion sembrano avere compiuto un gran balzo in avanti, rispettando il volere dei fan e dei giocatori, senza mai tradire nulla dell’immaginario iconico di Star Wars.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova del multiplayer di Star Wars Battlefront 2, recentemente siamo stati a Stoccolma per testare con mano il nuovo sparatutto di Guerre Stellari in uscita il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.