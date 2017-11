Star Wars Battlefront 2: il multiplayer si mostra in tanti nuovi video gameplay

Manca poco più di una settimana alla pubblicazione di, e nelle scorse ore sono apparsi in rete tanti nuovi video gameplay realizzati dalla redazione americana di IGN.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, dal momento che vengono mostrati numerosi aspetti del multiplayer del gioco. Innanzitutto è possibile avere un assaggio delle mappe di Tatooine e Kamino. È possibile poi farsi un'idea delle modalità Caccia Stellari all'assalto ed Eroi contro Malvagi. Per chiudere in bellezza, due filmati vissuti dalla prospettiva di alcuni degli eroi più amati della saga, Yoda e Lando Calrissian. Trovate tutti i video allegati a questa notizia, buona visione!

Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre su Playstation 4, Xbox One e PC. Gli abbonati ad EA Access e Origin Access possono già giocarci, mentre coloro in possesso della Elite Trooper Edition potranno cominciare a giocare dal giorno 14 novembre. Intanto, sono anche stati rivelati i prezzi delle microtransazioni.