Star Wars Battlefront 2 non è morto: la rinascita dello sparatutto DICE in video!

Star Wars: Battlefront 2 è approdato per la prima volta su PC, PlayStation 4 e Xbox One nel corso dell'ormai piuttosto lontano novembre 2017: qual è lo stato del titolo oggi?

Da allora, lo shooter a firma DICE ha potuto contare su di un massiccio supporto post-lancio da parte del team di sviluppo, che, con costanza, ha proseguito lungo un percorso di aggiunta di nuovi contenuti. Tra mappe inedite e pianeti aggiuntivi, la discesa in campo di ulteriori personaggi, eventi speciali tematici e un cospicuo numero di aggiornamenti, Star Wars: Battlefront 2 è stato protagonista di una vera e propria rinascita videoludica.



Per analizzare e discutere insieme dei passi compiuti dallo shooter nel corso del tempo, la Redazione di Everyeye vi propone un video speciale interamente dedicato all'argomento. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye.it: in entrambi i casi, vi auguriamo dunque una buona visione!



Approfittiamo dell'occasione per ricordare che è attualmente disponibile l'aggiornamento di febbraio di Star Wars: Battlefront 2, dedicato alla trilogia cinematografica originale di Guerre Stellari. Infine, segnaliamo un'iniziativa lanciata da DICE in seguito all'estendersi delle norme volte a contenere la diffusione del contagio da Coronavirus: il team ha infatti attivato speciali bonus in Star Wars Battlefront 2 per rallegrare i giocatori costretti tra le mura domestiche.