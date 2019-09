Star Wars Battlefront 2: tutte le novità dell'update di settembre in un video gameplay

Incuranti del danno mediatico e di immagine arrecato dall'ultimo Guinness World Record di Battlefront 2, gli autori di EA DICE continuano a espandere la Galassia lontana lontana del loro sparatutto sci-fi e si preparano a lanciare l'ambizioso update di settembre dedicato alla Guerra dei Cloni.

Grazie al prossimo aggiornamento destinato ad approdare su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella giornata di mercoledì 25 settembre, gli autori della celebra sussidiaria svedese di Electronic Arts si premureranno di rimpolpare di contenuti il loro FPS sci-fi con l'aggiunta del Clone Commando come personaggio interpretabile e della mappa ambientata tra le foreste aliene di Felucia. Ma non è tutto.

Attraverso l'introduzione delle sfide contro l'IA nelle battaglie Azione Immediata e Cooperativo, chi si diverte a ballare il valzer tra i due estremi della Forza potrà infatti tuffarsi in PvE su Geonosis, Kamino, Kashyyyk, Naboo e Ryloth, per poi riemergervi e affrontare rigorosamente in singolo le sfide Capital Supremacy contro nemici guidati dalla CPU.

Come avvenuto in passato con gli altri update, anche stavolta la nuova espansione di Star Wars Battlefront 2 sarà completamente gratuita per chi possiede già il gioco o per chi ne fruisce attraverso il proprio abbonamento EA Access e Origin Access assieme ad Anthem. L'aggiornamento del 25 settembre servirà perciò agli autori di EA DICE a porre le basi contenutistiche per l'altro, grande update atteso a dicembre con tanta novità a tema Rise of the Skywalker.