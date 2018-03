Star Wars Battlefront 2: nuovo sistema di progressione in arrivo la prossima settimana

hanno annunciato di aver profondamente rivistato il sistema di progressione di Star Wars Battlefront 2 , tenendo conto dei feedback della community. A partire dalla prossima settimana.si aggiornerà con tante novità.

Di seguito, le novità in arrivo così come presentate da DICE: "Fin dall'uscita del gioco, ci siamo dati da fare per apportare modifiche in base ai feedback ricevuti e migliorare l'esperienza per tutti i giocatori. Oggi siamo entusiasti di annunciare che l'aggiornamento del sistema di progressione di Star Wars Battlefront II, che prevede una totale revisione del modo in cui si sbloccano contenuti nel gioco, sarà disponibile il 21 marzo. Sono previste delle novità anche sul fronte degli elementi estetici, ma procediamo con ordine...

Con questo aggiornamento, la progressione diventa lineare. Le carte stellari, così come qualsiasi altro oggetto che influisce sulle meccaniche di gioco, potranno essere ottenute solo giocando e non saranno acquistabili. Il nuovo sistema prevede il conferimento di Punti Esperienza per le classi, gli eroi e le navi che si usano in multigiocatore. Ottenendo abbastanza Punti Esperienza per aumentare il livello di un'unità, si riceve un Punto Abilità utilizzabile per sbloccare o potenziare una carta stellare idonea che si desidera equipaggiare. Tutti i contenuti già ottenuti e sbloccati saranno mantenuti. Tutte le carte stellari, gli eroi, le armi e qualsiasi altro contenuto già sbloccato saranno mantenuti. Questo aggiornamento terrà conto di tutti i progressi compiuti, così non si rischierà di perdere nulla di quanto già acquisito.

Le casse non includeranno più le carte stellari e non saranno acquistabili. Le casse potranno essere ottenute accedendo al gioco ogni giorno, completando i traguardi e tramite le sfide a tempo. All'interno delle casse si troveranno crediti o oggetti estetici, come emote o pose vittoriose, che non hanno effetto sulle dinamiche di gioco. A partire da aprile, si potranno ottenere nuovi aspetti direttamente con i crediti o i cristalli. Con i nuovi aspetti, la cui pubblicazione è ormai imminente, si potrà cambiare il look di eroi e soldati usando i crediti (da acquisire giocando) o i cristalli (acquistabili all'interno del gioco e negli store digitali First Party). Finalmente si potrà giocare nei panni di un Rodiano della Resistenza e molto altro ancora!

Queste modifiche sono un passo importante nel nostro impegno a migliorare il cuore del gioco e aggiungere nuovi contenuti. E abbiamo molto altro in programma. Oltre a pubblicare nuove patch di bilanciamento, nei prossimi mesi implementeremo altre modalità in Star Wars Battlefront II che offriranno inedite ed entusiasmanti dinamiche di gioco. Alcune di queste, come la recente Carico jetpack a tempo limitato, sono esperienze radicalmente diverse rispetto a quelle viste in passato. Siamo convinti che lasceranno i giocatori a bocca aperta!

L'aggiornamento del sistema di progressione di Star Wars Battlefront II sarà disponibile il 21 marzo, con nuovi contenuti in arrivo nelle settimane successive. Siamo davvero orgogliosi della direzione intrapresa dal gioco, e invitiamo tutti i giocatori a seguirci in questa avventura."