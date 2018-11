Star Wars Battlefront 2: Obi-Wan Kenobi disponibile da settimana prossima

Come parte dell'update Battle of Geonosis, Obi-Wan Kenobi, maestro dei Jedi, si unirà alla causa di Star Wars Battlefront 2 a partire dal 28 novembre, come confermato da Electronic Arts e DICE.

Come potete notare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, Kenobi arriva nello sparatutto in versione giovanile, chiaramente basata sull'interpretazione dell'attore Ewan McGregor in Star Wars: La Vendetta dei Sith. La voce del personaggio sarà doppiata da James Arnold Taylor, già apparso in La Guerra dei Cloni e in vari adattamenti videoludici di Star Wars.

Dal punto di vista del gameplay, Obi-Wan Kenobi si presenta come un personaggio votato alla fase difensiva, equipaggiato con la sua iconica spada laser blu e dotato di abilità superiori rispetto a qualsiasi altro Jedi presente nel gioco DICE. La sua efficace difesa si combina con un'alta resistenza e con potenti attacchi melee.

Ricordiamo ai lettori che Star Wars Battelfront 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Gli sviluppatori di DICE hanno mostrato con una roadmap tutti gli aggiornamenti e le prossime espansioni che andranno ad arricchire il mondo di gioco dello sparatutto da qui fino a febbraio 2019. Per tutti gli altri dettagli, vi rimandiamo alla nostra Video Recensione.