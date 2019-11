Star Wars Battlefront 2: a quanto pare non ci saranno DLC a tema Jedi Fallen Order

Star Wars Battlefront 2, nonostante sia uscito ormai due anni fa, sta andando ancora bene grazie al continuo supporto che il titolo ha ricevuto da Dice. Con l'uscita di Star Wars Jedi Fallen Order molti giocatori si aspettavano nuovi contenuti tratti dal gioco di Respawn che, a quanto pare, non arriveranno.

A confermarlo è stato Ben Walke, il Community Manager di Star Wars, affermando che non ci sono piani per un qualsiasi DLC relativo a Fallen Order in arrivo su Star Wars Battlefront 2, almeno per il prossimo futuro. Quando gli è stato chiesto su Reddit se ci fosse la possibilità di vedere Cal Kestis o la Second Sister di Jedi Fallen Order come personaggi giocabili in Battlefront 2, Walke ha risposto: "abbiamo già confermato che non abbiamo piani per i contenuti di Fallen Order". Lo stesso community manager aveva già smentito un possibile arrivo di un DLC a tema all'inizio del mese, spingendosi ad escludere anche quelli per The Mandalorian. Arriveranno invece i contenuti relativi al prossimo film della saga, Rise of the Skywalker, di cui potete trovare il calendario completo a questo link.

Il costante supporto offerto da DICE ha mantenuto in vita Star Wars Battlefront 2. Per quanto riguarda il titolo di Respwan, la nuova patch per Star Wars Jedi Fallen Order sembra migliorare i tempi di caricamento.