Star Wars Battlefront 2: la patch 1.2 introdurrà Jetpack Cargo e bilancerà alcuni eroi

Con un nuovo post pubblicato sul forum ufficiale del gioco, Electronic Arts ha elencato le caratteristiche della prossima patch in arrivo su Star Wars Battlefront 2 : l'aggiornamento includerà la modalità a tempo limitato Jetpack Cargo e alcuni cambiamenti per il bilanciamento degli eroi.

In Jetpack Cargo vedremo scontrarsi due squadre di 8 giocatori muniti di jetpack, per quella che si preannuncia una variante multiplayer molto frenetica e divertente (la modalità, tuttavia, sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato). La patch 1.2 rivedrà inoltre il bilanciamento di Boba Fett, Palpatine, Iden, Rey, Bossk, Kylo Ren, Luke, Chewbacca, Yoda, Lando, Darth Vader e Capitan Phasma.

Come confermato dal community manager di EA Mat Everett, la patch 1.2 di Star Wars Battlefront 2 si trova in fase di test e verrà pubblicata il prima possibile su tutte le piattaforme.