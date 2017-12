Star Wars Battlefront 2 per PS4 è la nuova Offerta di Natale sul PlayStation Store

diè oggisul PlayStation Store, come parte delle nuovedel Calendario dell'Avvento di

Da oggi e fino al 16 dicembre sarà possibile acquistare Star Wars Battlfront 2 Standard Edition a 34.99 euro (anzichè 69.99 euro) mentre la Elite Trooper Edition è in vendita a 44.99 euro anzichè 89.99 euro.

Ricordiamo che Electronic Arts ha lanciato nelle scorse ore la prima stagione del gioco, intitolata The Last Jedi Season e ricchissima di contenuti tratti dal film Star Wars Gli Ultimi Jedi. Quale miglior occasione dunque per entrare nel mondo di Star Wars Battlefront 2?