Star Wars Battlefront 2: prima patch disponibile su PC e console

ha annunciato la disponibilità dell'aggiornamento 0.2 di, il controverso secondo capitolo della serie sparatutto ispirata all'epopea cinematografica nata dalla mente di George Lucas.

Questo primo update, disponibile per il download su PC, PS4 e Xbox One, va a rettificare una serie di problemi tecnici sorti nei primi giorni di vita del titolo: corretto dunque il problema per cui la spada laser di Rey poteva scomparire, come anche gli errori riguardanti i file di salvataggio e l'interfaccia utente. La patch, inoltre, andrà a stabilizzare le performance di gioco e bilanciare il danno di alcuni veicoli spaziali. Vi rimandiamo a questo indirizzo per le patch notes integrali.

Star Wars Battlefront 2 è disponibile ora su PC, PS4 e Xbox One. Un analista ha recentemente commentato le lamentele dei giocatori nei confronti del sistema di microtransazioni presenti nel gioco di DICE.