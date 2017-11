Star Wars Battlefront 2: i primi trenta minuti della campagna

DualShockers ha pubblicato un video che mostra i primi trenta minuti della campagna single player di, permettendo di dare uno sguardo alle prime due missioni dello Story Mode del nuovo sparatutto

Il video contiene ovviamente spoiler sulla trama e sulle prime fasi di gioco, se non volete anticipazioni vi consigliamo dunque di non guardare il filmato che trovate in apertura. Ricordiamo che la campagna single player ci vedrà vestire i panni di Iden Versio, comandante dello Squadrone Inferno, la trama del gioco è stata scritta in collaborazione con autori e sceneggiatori che hanno collaborato alla realizzazione di vari film della saga, l'obiettivo è quello di creare una campagna cinematografica di grande impatto.

Traguardo raggiunto? Per scoprirlo vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Wars Battlefront 2, il gioco sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PS4 e Xbox One, con accesso anticipato da oggi per coloro che hanno prenotato la Elite Trooper Edition.