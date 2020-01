Star Wars Battlefront 2: un 'problema critico' fa slittare a febbraio il nuovo update

Gli sviluppatori di EA DICE decidono di far slittare a febbraio l'uscita del nuovo aggiornamento gratuito di Star Wars Battlefront 2 a causa di un "problema critico" scoperto proprio a ridosso del lancio dell'update.

Nel messaggio pubblicato sul forum di Star Wars Battlefront 2, la sussidiaria svedese di Electronic Arts riferisce che il problema in questione ha comportato lo slittamento a febbraio dell'uscita del nuovo update, pianificata inizialmente per il 30 gennaio, in conseguenza della scoperta nel codice di un problema critico che non consentiva agli utenti di arrecare alcun danno agli avversari di turno nella modalità Capital Supremacy.

A detta del team di EA DICE, l'aggiornamento in questione (con annessa patch correttiva per il grave bug di cui sopra) sarà lanciato nella prima settimana di febbraio e comprenderà tutti i contenuti pianificati originariamente dalla compagnia. Il nuovo update di Star Wars Battlefront 2 ci permetterà di sbloccare due nuovi eroi del Primo Ordine e della Resistenza, ossia BB-9E e BB-8, ciascuno dotato di tre abilità e di tre poteri passivi. Il nuovo aggiornamento sbloccherà anche l'accesso alle modalità Age of Resistance e Capital Supremacy, aggiungendo Ajan Kloss, Jakku e Takodana alla rotazione di mappe delle modalità multiplayer dello sparatutto sci-fi ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.