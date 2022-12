Star Wars Battlefront 2 PSP in arrivo su PlayStation Plus? Lo suggerisce il PS Store

Sebbene ancora debbano essere rivelati ufficialmente i giochi PlayStation Plus Premium ed Extra di dicembre, dal PlayStation Store potrebbe essere arrivata un'anticipazione su uno dei titoli che verranno aggiunti al catalogo di PSP durante l'ultimo mese del 2022.

Il portale Gematsu segnala infatti che sullo store digitale di Sony è comparsa brevemente e per sbaglio una pagina dedicata alla versione PSP di Star Wars Battlefront II, opera prodotta da LucasArts e pubblicata per la prima volta nell'autunno del 2005. I gestori dello Store si sono tuttavia accorti dell'inconveniente ed hanno quindi disabilitato il link collegato al gioco, che adesso riporta un semplice messaggio di errore.

Prima che il link venisse disattivato, Gematsu ha raccolto le informazioni riportate sullo store relative a Star Wars Battlefront II, confermando che il titolo è registrato come versione emulata dell'originale edizione PSP e dunque previsto per il catalogo Premium del PlayStation Plus. I contenuti del gioco dovrebbero rimanere i medesimi già visti su PSP nel 2005, con l'aggiunta però di alcune migliorie quali quick save, rewind, up-rendering e filtri grafici personalizzabili. Nessuna data d'uscita è stata però segnalata dallo Store, pertanto si attendono conferme ufficiali da parte di Sony nelle prossime settimane.

In attesa di scoprire in via ufficiale se Star Wars Battlefront II per PSP sarà uno dei giochi che andrà ad arricchire il PlayStation Plus Premium questo mese, ricordiamo intanto che i giochi gratis PlayStation Plus di dicembre 2022 sono stati confermati e saranno disponibili per il download dal prossimo 6 dicembre su PS5 e PS4.