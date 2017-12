Star Wars Battlefront 2: pubblicato un nuovo trailer per la stagione "Gli Ultimi Jedi"

Nella giornata di oggi,hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato alla stagione "" di, il tanto discusso sparatutto ispirato alla saga cinematografica di George Lucas.

L'evento Gli Ultimi Jedi, che prenderà ufficialmente piede a partire dal 13 dicembre, includerà due nuove mappa di gioco, una delle quali dedicata ad Assalto Galattico, nuovi veicoli, ed anche l'introduzione di Finn e Capitan Phasma come personaggi giocabili (entrambi acquistabili tramite valuta in-game). Potete avere una piccola anteprima del tutto dando uno sguardo al trailer che trovate in cima alla notizia (ve ne sconsigliamo la visione se non avete terminato la campagna single player di Star Wars Battlefront 2). Gli utenti, nel frattempo, possono collegarsi ai server online per iniziare a guadagnare crediti per il Primo Ordine o la Resistenza, a seconda della fazione per cui ha scelto di parteggiare.

Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. The Last Jedi Season inizierà il 13 dicembre e continuerà fino al 29 dicembre e proporrà nuove sfide per tutto il corso della sua durata. Electronic Arts ha recentemente dichiarato di essere fiduciosa riguardo le vendite che Battlefront 2 farà registrare durante il periodo natalizio.