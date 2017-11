Star Wars Battlefront 2: reazione dei fan esagerata, secondo un analista

Il lancio diè stato sommerso dalle critiche dei giocatori, i quali non hanno apprezzato granché la politica di acquisti in-game integrata nello sparatutto di

Una voce fuori dal coro, però, emerge oggi: Evan Wingren, analista per KeyBanc Capital Markets, si dissocia da quegli utenti che hanno severamente bocciato il sistema di progressione pensato da EA e DICE.

"I giocatori non pagano troppo, pagano troppo poco. Questa saga è stata perfetta per far emegere la tempesta di lamentele, in quanto coinvolge EA, Star Wars, Reddit, e certi giornalisti puristi del gaming che disapprovano le microtransazioni".

Con la controversia in atto, si stima che le vendite di Star Wars Battlefront 2 possano non raggiungere gli obiettivi prefissati da EA: per quanto riguarda i dati retail, del resto, è già stato segnalato un calo rispetto al primo episodio. Non solo Wingren crede che le lamentele non siano giustificate, e che quindi l'apparente calo commerciale non si sarebbe dovuto presentare, ma si dichiara altresì convinto che i prezzi dei videogiochi in generale siano troppo bassi, se teniamo conto del quantitativo di ore di intrattenimento di cui i giocatori fruiscono.

"Se fate un passo indietro e guardate i numeri, vi accorgereste che un'ora di contenuto videoludico è ancora una delle forme di intrattenimento meno costose. Le analisi quantitative dimostrano che i publisher stanno vendendo i loro prodotti ad un prezzo troppo basso, che probabilmente dovrebbero innalzare".



Star Wars Battlefront 2 è disponibile su PC, PS4 e Xbox One. Che ne pensate delle dichiarazioni di Wingren?