Star Wars Battlefront 2: ridotti i crediti necessari per sbloccare nuovi eroi

ha annunciato di aver abbassato il numero di crediti necessari per sbloccare nuovi eroi in. La compagnia ha ascoltato attentamente il feeedback della community ed ha quindi deciso di tagliare il costo dei personaggi rispetto alle cifre emerse nel fine settimana.

I crediti necessari per ottenere nuovi personaggi sono stati ridotti di circa il 75%, ad esempio Darth Vader e Luke Skywalker costano ora 15.000 crediti anzichè 60.000, mentre Leila, Chewbecca e Palpatine richiedono 10.000 crediti (invece di 40.000), infine Iden Versio può essere ottenuta con 5.000 crediti (in precedenza erano necessari 10.000 crediti).

Gli sviluppatori fanno sapere che il "taglio" è già stato applicato lato server, i nuovi prezzi saranno attivi già da oggi per coloro che hanno iniziato a giocare grazie all'accesso anticipato incluso nella Elite Trooper Edition. Nel fine settimana, la polemica su crediti e microtransazioni ha animato le pagine di Reddit, i toni però si sono scaldati decisamente troppo, come dimostrano le minacce di morte e le petizioni per chiedere il licenziamento del Community Manager di EA Mat Everett.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Star Wars Battlefront 2, il gioco è disponibile da oggi in accesso anticipato e dal 17 novembre per tutti nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One.