Star Wars Battlefront 2: la stagione Han Solo avrà inizio il 16 maggio, tutti i dettagli

DICE ha oggi svelato tutti i dettagli sulla Stagione Han Solo, che si prepara a fare il suo debutto in Star Wars Battlefront 2 a partire dal 16 maghio prossimo.

Esattamente come la Stagione Uno è stata incentrata sul film Star Wars: Gli Ultimi Jedi, anche la Stagione Due sarà similmente associata all'imminente pellicola Solo: A Star Wars Story. Di seguito, le novità principali annunciate dalla software house svedese:

Ritorno al Palazzo di Jabba

Questo mese, i fan di Star Wars Battlefront possono tornare a combattere al Palazzo di Jabba in Star Wars Battlefront II, come parte della Stagione Han Solo. Disponibile in Eliminazione, Sfida eroica ed Eroi contro malvagi, questa mappa permette di regolare i conti nel dedalo di corridoi della residenza di Jabba.

Cambio di look

Usa nuovi aspetti (disponibili in cambio di crediti o cristalli) ispirati alla parte iniziale di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi: un costume da spietata guardia dello skiff per Lando Calrissian e un travestimento da cacciatore di taglie Boushh per Leia Organa, completo di modulatore vocale.

Nuova modalità – Sfida eroica

Han Solo non si separa quasi mai dal possente Ciubecca, e in Sfida eroica (una nuova modalità a eliminazione articolata in round e inserita nel contesto della Stagione Han Solo) puoi schierare le tue coppie di eroi preferite in battaglie Eroi contro malvagi due contro due. quando un round viene vinto, bisogna scegliere una nuova coppia per il round successivo. Preparati a giocare d'astuzia e a usare le tue tattiche migliori.

Perfeziona le tue abilità di pilotaggio in modalità Arcade personalizzato caccia stellari

Inserita la modalità Arcade personalizzato caccia stellari in Star Wars Battlefront II. Ora puoi migliorare le tue abilità ai comandi di caccia stellari di ogni epoca.

Dopo l'uscita nelle sale cinematografiche di Solo: A Star Wars Story, DICE ed Electronic Arts riveleranno nuove informazioni riguardo ad ulteriori novità in arrivo nel corso del mese di giugno.