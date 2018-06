Star Wars Battlefront 2: la Stagione Han Solo continua il 12 giugno con nuovi contenuti

Dopo aver riportato i giocatori al Palazzo di Jabba su Tatooine, introdotto nuovi modi di giocare e presentato le leggendarie amicizie (e rivalità) legate a Han Solo e all'equipaggio del Millennium Falcon, la Stagione Han Solo di Star Wars: Battlefront 2 continuerà dal 12 giugno con una carrellata di nuovi contenuti di gioco.

Di seguito, vi riportiamo i dettagli di ciò che i giocatori dello sparatutto targato DICE ed Electronic Arts potranno aspettarsi dal 12 giugno:

Benvenuto nelle miniere di coaxium di Kessel

Completare la famigerata Rotta di Kessel in 12 parsec è un'impresa ai limiti dell'impossibile per un contrabbandiere. Preparati a visitare questo famoso pianeta per la prima volta. Su Kessel troverai condizioni estremamente difficili e la minaccia incombente dell'Impero Galattico, fortemente interessato al prezioso coaxium estratto sul pianeta. Armati di blaster e avventurati nelle miniere in varie modalità di gioco come la frenetica Eliminazione, la più tattica Sfida eroica, Eroi contro malvagi o Estrazione (la nuova modalità della stagione) in questa località che fa il suo debutto in Star Wars Battlefront II.

Scorta i carichi in Estrazione

Attenzione: è in programma un'altra missione ad alto rischio nell'Orlo Esterno. In Estrazione, una squadra d'infiltrazione deve recuperare un carico importante e fuggire insieme a esso respingendo le forze nemiche. I giocatori sono divisi in attaccanti e difensori in questa modalità intensa e asimmetrica. Impedisci ai carichi di raggiungere il Millennium Falcon nelle tortuose miniere di Kessel o fatti largo attraverso il Palazzo di Jabba prima che scada il tempo: tutto questo e molto altro ti aspetta in Estrazione a partire dal 12 giugno.

Pilota il Millennium Falcon di Lando

Per la prima volta in Star Wars Battlefront II, puoi pilotare il Millennium Falcon di Lando prima che Han Solo lo vincesse a una partita di Sabacc. Affidati all'abile droide co-pilota L3-37, abbatti i caccia TIE che ti sfrecciano attorno e attiva l'iniezione di coaxium per scappare a incredibile velocità lasciando i nemici con un palmo di naso. Mettiti ai comandi di questa nave ed entra nella leggenda!

Scendi in battaglia con stile

Frequentando ladri e furfanti, è normale avere un look "un po' da sgrezzare". Riproducilo nel gioco con due nuovi aspetti per Han Solo e, già che ci sei, preparati a entrare in azione con gli accattivanti occhialoni di Ciubecca visti in Solo: A Star Wars Story. A proposito di stile, Lando Calrissian dispone di due affascinanti varianti che esprimono il suo gusto sofisticato e la sua aria da affabile quanto astuto cospiratore.

Rispettivamente in cima e in calce alla notizia trovate trailer di presentazione e nuove immagini per la prosecuzione della stagione Han Solo di Star Wars: Battlefront 2. DICE ha confermato che maggiori dettagli sui futuri aggiornamenti del titolo saranno condivisi all'EA Play che si terrà alla nuova edizione dell'E3 di Los Angeles.