Star Wars Battlefront 2: svelata la roadmap dei contenuti in arrivo fino a febbraio

Nella giornata di oggi, Electronic Arts e DICE hanno svelato la roadmap dei contenuti di cui Star Wars Battlefront 2 si arricchirà da qui fino a febbraio 2019.

Scopriamo innanzitutto che lo sparatutto si arricchirà mensilmente di una serie di nuovi personaggi, ovvero: Generale Grievous, Obi-Wan Kenobi (Maestro Jedi), Conte Dooku e Anakin Skywalker. A novembre, inoltre, è previsto l'arrivo della nuova location Geonosis, a quanto pare designata per la sola modalità Assalto Galattico. Questa nuova mappa porterà con sé i seguenti veicoli inediti: Stap, Barc Speeder, e AT-TE. Interessante, infine, notare come a febbraio la software house svedese introdurrà una modalità completamente nuova, in cui il compito del giocatore sarà conquistare delle postazioni sparse per la mappa ed abbattere le navicelle avversarie. Per ulteriori informazioni, potete consultare la roadmap che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 è disponibile ora per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Come vi abbiamo riferito sulle nostre pagine, il titolo di EA e DICE si è aggiornato di recente per accogliere un un sistema migliorato per le squadre nelle modalità Assalto galattico e Attacco. Se interessati ad approfondire il gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Star Wars Battlefront 2.