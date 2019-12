Star Wars Battlefront 2 e The Mandalorian: dopo Baby Yoda, ecco la nuova mod di Mando

Dopo averci fatto strabuzzare gli occhi con la mod di Baby Yoda in Battlefront 2, gli sviluppatori amatoriali che si dilettano a creare dei personaggi aggiuntivi per lo sparatutto sci-fi di EA DICE traggono ancora una volta spunto dalla serie di The Mandalorian per farci interpretare lo stesso Mando.

Come possiamo intuire osservando i gameplay trailer confezionati dalla community di Reddit, la mod in questione ci permette di assumere i panni del protagonista (piccoli Yoda permettendo) dell'ormai celebre serie Dysney+ Star Wars The Mandalorian.

L'egregio lavoro compiuto dai modder consente gli emuli di Mando di sfoggiare un modello poligonale incredibilmente dettagliato e un ampio ventaglio di attacchi, armi e abilità speciali, integrandosi alla perfezione con lo stile artistico e le dinamiche di gameplay dell'FPS di DICE ambientato nella Galassia lontana lontana di Guerre Stellari.

Cosa ne pensate di questa mod? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, ricordiamo a tutti i fan di Star Wars Battlefront 2 che l'update di Rise of the Skywalker è previsto per il 17 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One e potrà essere scaricato in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco (o ne usufruisce attraverso l'abbonamento Origin o EA Access).