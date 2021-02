Star Wars, da Battlefront 2 a The Mandalorian? Teaser misterioso da un'attrice

Sono moltissimi i rumor che ultimamente circondano l'universo videoludico di Guerre Stellari, con ipotesi e speculazioni che spaziano da un possibile ritorno di Star Wars: Knights of the Old Republic sino a ulteriori produzioni inedite in lavorazione oltre al già annunciato Star Wars open world affidato a Ubisoft.

In particolare, si vocifera di un nuovo gioco EA e di un titolo Star Wars legato a cacciatori di taglie, con i rumor che non sembrano al momento in grado di indicare il team a cui sarebbe stato affidato il secondo progetto. Sicuramente intrigante, sopratutto vista la possibilità di vedere il gioco legarsi al mondo dell'apprezzatissimo The Mandalorian, l'esistenza del titolo non è stata al momento confermata. Tuttavia, la community videoludica legata alla Galassia Lontana Lontana è in pieno fermento, attenta al più piccolo indizio in merito.



Non sorprende dunque che i frequentatori di ResetEra abbiano rapidamente rilanciato un Tweet pubblicato da Janina Gavankar, interprete del personaggio di Iden Versio in Star Wars: Battlefront II. Quest'ultima ha infatti replicato alla richiesta di un appassionato che domandava di cosa si stesse occupando Iden Versio "nel periodo raccontato in The Mandalorian" in un modo piuttosto curioso. Con il cinguettio che trovate in calce, la Gavankar si è limitata a coinvolgere Mitch Dyer, sceneggiatore di Staer Wars: Squadrons, Star Wars: Battlefront 2 e, più di recente, Gotham Knights, e Walt Williams, anch'egli sceneggiatore per Star Wars: Squadrons e Star Wars: Battlefront 2, con la retorica domanda "Vogliamo dirglielo?".



Il quesito sembra suggerire che qualcosa di legato al cacciatore di taglie mandaloriano stia bollendo in pentola, sensazione ulteriormente sollecitata da un Tweet dello scorso novembre, in cui l'attrice offriva un teaser legato al suo rientro in scena per una sessione di motion capture. Ulteriore dettaglio curioso, lo scorso autunno anche TJ Ramini, Del Meeko in Star Wars Battlefront 2, è tornato a dedicarsi al mocap. Di cosa si stanno occupando i due attori? Non resta che attendere per saperne di più!