Star Wars Battlefront 2: tornano le battaglie contro l'IA grazie ad Azione Istantanea

Il prossimo settembre arriverà un nuovo aggiornamento gratuito per Star Wars Battlefront 2 che introdurrà non solo una nuova modalità cooperativa ma segnerà anche il ritorno dell'Azione Istantanea.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Azione Istantanea consiste in battaglie su larga scala che i giocatori possono affrontare in single player e nelle quali affronteranno avversari controllati dall'intelligenza artificiale. Per trionfare sugli avversari in questa modalità dovrete conquistare degli avamposti così che un indicatore situato sullo schermo raggiunga il 100%. Azione Istantanea non solo consentirà al giocatore di scegliere se giocare nei panni dei buoni o dei cattivi, ma sarà anche giocabile senza una connessione ad internet attiva, ovvero offline.

Per quello che riguarda invece la nuova modalità cooperativa per 3 giocatori,anche in questo caso parliamo di battaglie su larga scala su 5 mappe diverse dell'Era dei Cloni (ne verranno aggiunte delle altre in futuro) nelle quali i giocatori possono decidere da che parte stare e, in base alla fazione selezionata, ci saranno delle differenze sostanziali. A rendere gli scontri più divertenti ci sarà la possibilità per i bot di controllare non solo le truppe semplici, ma anche veicoli ed eroi.

Nel caso tale modalità dovesse essere di vostro interesse, vi invitiamo a dare un'occhiata agli ultimi sconti di EA Origin, tra i quali è possibile trovare anche Star Wars Battlefront 2 a soli 4,99 euro.

Avete già dato un'occhiata alla splendida mod grafica di Star Wars Battlefront 2 realizzata dal modder italiano MassiHancer?