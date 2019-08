Star Wars Battlefront 2: l'update di dicembre sarà a tema Rise of the Skywalker!

Dopo aver svelato i ricchi contenuti dell'update di settembre di Battlefront 2, EA delinea la roadmap dei prossimi aggiornamenti dello sparatutto sci-fi di DICE e svela l'arrivo, a dicembre, di un grande update che ci permetterà di immergerci nelle atmosfere di Star Wars: Rise of the Skywalker.

L'aggiornamento di fine anno di Battlefront 2 sarà perciò dedicato interamente a Star Wars IX e ai suoi protagonisti, ivi compresa Rey che, stando al filmato di presentazione ammirato durante la D23 Expo, sembrerebbe essere passata al Lato Oscuro della Forza.

Pur senza conoscere nel dettaglio i contenuti di questo ambizioso update, possiamo ipotizzare l'introduzione della versione malvagia di Rey tra i personaggi interpretabili, di diverse modalità singleplayer e multiplayer e, perchè no, di nuove mappe ambientate nei luoghi che faranno da sfondo agli eventi di Rise of the Skywalker.

Prima di allora, potremo cominque divertirci con le tante novità previste con l'update di settembre di Battlefront 2. Il prossimo aggiornamento gratuito per PC, PS4 e Xbox One ci darà modo di visitare la foresta aliena della mappa Felucia, di combattere nella modalità singleplayer Azione Istantanea, di interpretare il Clone Commando e di partire alla volta dei mondi di Guerre Stellari insieme ai nostri amici in una modalità cooperativa PvE ambientata nei tumultuosi anni della Guerra dei Cloni.