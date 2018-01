Star Wars Battlefront 2: un utente crea una mod di Darth Vader rosa e fa il verso a EA

In risposta alle affermazioni di Blake Jorgensen (CEO di Electronic Arts) sugli elementi cosmetici di, un utente ha creato una mod che permette di usare unvestito di rosa all'interno del gioco.

Commentando l'assenza di oggetti cosmetici nelle Loot Box di Star Wars Battlefront 2, infatti, Blake Jorgensen aveva fatto la seguente affermazione: "Darth Vader vestito di bianco non avrebbe alcun senso. Senza contare che nessuno vorrebbe vestirlo di rosa. Nessuna offesa per il rosa, ma non credo che si adeguerebbe ai canoni del personaggio."

A quanto pare, un modder ha deciso di prendere in parola il CEO di Electronic Arts creando una versione rosa di Darth Vader, rendendo la mod disponibile al seguente indirizzo per tutti gli utenti PC. Sempre con finalità scherzose, inoltre, presto sarà resa disponibile anche la mod per Darth Vader bianco.