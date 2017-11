Star Wars Battlefront 2: vendite in calo del 60% rispetto al predecessore in UK

Come abbiamo riportato poche ore fa,ha debuttato aldella classifica inglese, adesso GFK Chart-Track ha pubblicato dati più precisi a riguardo, che evidenziano un calo di vendite sul mercato retail rispetto al primo episodio.

Nello specifico, per quanto riguarda le copie fisiche, Star Wars Battlefront 2 ha venduto il 60% in meno rispetto al precedente episodio nel Regno Unito. Nel 2015, Star Wars Battlefront ha registrato il record per il miglior lancio di sempre per un gioco di Guerre Stellari in Inghilterra, mentre il sequel non è stato accolto in maniera altrettanto calorosa.

Da precisare come Star Wars Battlefront sia uscito un giorno prima rispetto a Battlefront 2, quest'ultimo inoltre sembra aver registrato buoni numeri sul mercato digitale, notevolmente cresciuto rispetto a due anni fa. Al momento Electronic Arts e GFK non hanno diffuso informazioni più precise riguardo i numeri registrati dalle vendite retail e digitali del gioco.