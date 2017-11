Star Wars Battlefront 2: la versione definitiva a confronto con la Beta

Il canale YouTube NXGamer ha pubblicato una prima analisi preliminare di, mettendo a confronto la versione definitiva del gioco con la beta su PC, PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

La versione Xbox One appare decisamente migliorata rispetto alla beta, in quel caso il gioco utilizzava una risoluzione dinamica raggiungendo al massimo i 900p mentre nell'edizione definitiva la risoluzione oscilla tra 1728x972p e 1600x900p. Migliorato anche il framerate, che passa a 60 fps (non stabili) rispetto ai 45/50 della beta. Situazione simile su PlayStation 4, dove la risoluzione oscilla tra 918p e 1080p mentre il framerate è stabilizzato sui 40 fps.

Su PlayStation 4 Pro, la risoluzione sale fino a 1440p nella beta, mentre non ci sono conferme per quanto riguarda il codice finale. La versione Xbox One X è paragonabile a quella PC con dettagli "Alti," con qualche piccola differenza. La risoluzione arriva fino a 3840x2160p e sembra mantenersi stabile nella maggior parte delle situazioni, così come il framerate è ancorato a 60 fps, con rari cali nei momenti più concitati.

Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile dal 17 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X e PlayStation 4 Pro.