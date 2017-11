Star Wars Battlefront 2: al via la prova gratuita per gli abbonati EA Access

A partire da oggi, gli abbonati al serviziopotranno scaricare la versione di prova disu Xbox One e PC, giocando liberamente per dieci ore in single e multiplayer, con qualche limitazione.

Se il comparto multiplayer non prevede limiti (se non il tempo massimo di dieci ore di gioco, non cumulative), il single player permetterà di provare solamente le prime due missioni della campagna. I progressi effettuati potranno essere salvati e importati nella versione completa, qualora decidiate di acquistarla: in quest'ultimo caso otterrete, come di consueto, il 10% di sconto su Origin e Xbox Store.

La trial di Star Wars Battlefront 2 pesa 55.7 GB su PC e 52 GB su Xbox One, ricordiamo che la versione completa sarà disponibile dal 17 novembre, dal 14 per coloro che hanno prenotato la Elite Trooper Edition.