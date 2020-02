Star Wars Battlefront 2: un video mostra come si è evoluta la grafica dal 2018 al 2020

Star Wars Battlefront 2 è uno dei GaaS (videogiochi come servizi, i cosiddetti "giochi a sviluppo continuo") che si è evoluto maggiormente nel corso degli ultimi anni. Uno youtuber ha così deciso di realizzare un filmato comparativo come mostra come è cambiata la grafica del kolossal sci-fi di EA DICE dal 2018 al 2020.

Nei tre minuti che compongono questo video, il creatore di contenuti che gestisce il canale YouTube "Cinematic Captures" riassume i principali cambiamenti grafici che sono stati compiuti dalla sussidiaria svedese di Electronic Arts per migliorare il titolo.

Dal 2018 ad oggi, gli aggiornamenti costanti che hanno interessato Star Wars Battlefront 2 ne hanno modificato in maniera più o meno evidente il comparto grafico: gli interventi svolti da EA DICE coinvolgono principalmente il sistema di illuminazione, ma anche le presentazioni degli Eroi, le animazioni dei personaggi principali e la modifica dei volti di taluni protagonisti, su tutti quello di Rey.

Anche grazie a queste migliorie grafiche, ma soprattutto ai contenuti inediti che caratterizzano i diversi update, il titolo continua a riscuotere un grande successo tra gli appassionati: non a caso, i vertici di DICE hanno recentemente confermato che il supporto post-lancio di Star Wars Battlefront 2 non è ancora terminato, a dimostrazione dell'inossidabile popolarità di questa esperienza a sviluppo continuo ambientata nella galassia lontana lontana di Guerre Stellari.