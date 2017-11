Star Wars Battlefront 2: Video Recensione della campagna single player

riesce non solo a proseguire nel solco tracciato dal suo predecessore, ma lo perfeziona sotto tutti gli aspetti, regalandoci una campagna che, seppur non rivoluzionaria, resta di indubbia qualità.

La storia di Iden Versio potrebbe definirsi come un buon spin-off, leggero nei contenuti e ben orchestrato nei tempi, ma soprattutto vario e sempre divertente da giocare. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Star Wars Battlefront 2, la quale include un ricco approfondimento sullo Story Mode del nuovo sparatutto DICE, in uscita il 17 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, giocabile a partire da oggi in accesso anticipato per coloro che hanno effettuato il preordine della Elite Trooper Edition.