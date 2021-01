Star Wars Battlefront 2, seguito in vista? Tre attori impegnati con il mo-cap

Mentre attendiamo che Star Wars Battlefront 2 venga reso gratis su Epic Games Store, dalla rete emergono nuovi interessanti rumor sul futuro della serie.

Un attentissimo frequentatore del subreddit di Star Wars Battlefront, con un'operazione investigativa che definire da manuale sarebbe riduttivo, ha notato che ben tre attori che hanno lavorato al secondo capitolo sono tornati in sala di riprese contemporaneamente, al fine di effettuare nuove registrazioni in motion capture. Stiamo parlando di Janina Gavankar, che ha interpretato la protagonista Iden Versio, Anthony Skordi, che ha prestato voce e movenze all'Ammiraglio Garrick Versio, e T.J. Ramani, interprete di Del Meeko. Tutti e tre gli attori si trovavano a Los Angeles a metà novembre con il medesimo scopo.

A nostro parere potrebbe non essere una coincidenza. Lo scorso mese di dicembre Ramani aveva già rivelato di essere al lavoro su un progetto non ancora annunciato assieme al collega Skordi. Adesso che è spuntato fuori anche il nome della Gavankar, il nostro pensiero non può non volare ad un seguito di Star Wars Battlefront 2. Tutti e tre i personaggi sono infatti comparsi nella campagna principale del gioco del 2017, e non ci stupiremmo affatto se fosse in programma un terzo capitolo.

Mentre restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali, vi ricordiamo ancora una volta che Star Wars Battlefront 2 sarà gratis per una settimana su Epic Games Store a partire da giovedì 14 gennaio.