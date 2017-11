Star Wars Battlefront 2: Xbox One X tiene quasi testa ad un PC da 1200 euro

è attualmente disponibile in prova per tutti gli abbonati ai servizi. Non stupisce, quindi, che qualcuno abbia già messo a confronto la versionecon quella

A giudicare dal video che trovate in apertura (registrato in 4K su entrambe le piattaforme), la nuova console di Microsoft, venduta a 500 euro, riesce quasi a tener testa ad un PC il cui valore è stimato intorno ai 1.200 euro, che può vantare tra i suoi componenti una CPU Ryzen 7 1700 3.0GHz, una VGA XFX - Radeon RX VEGA 64 8GB e 16 GB di RAM DDR4-3000.

La versione PC presa in esame gira alla risoluzione 4K con tutti i settaggi impostati al massimo. Anche su Xbox One X il titolo raggiunge la risoluzione 4K, ma lo fa tramite upscaling e non in maniera nativa. In ogni caso, le due versioni appaiono decisamente simili: in apertura di filmato l'autore non specificato la loro identità, rendendo molto difficile distinguerle.

Cosa ve ne pare? Star Wars Battlefront 2 sarà disponibile a partire dal 17 novembre su Playstation 4, Xbox One e PC. Gli abbonati ad EA Access e Origin Access possono già giocarci, mentre coloro in possesso della Elite Trooper Edition potranno cominciare a giocare dal giorno 14 novembre. Ieri sono stati svelati i contenuti della prima stagione, The Last Jedi.