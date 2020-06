Star Wars Battlefront 3 Classic 2019 avvistato nel database di Steam, di cosa si tratta?

In questi giorni si è parlato molto di Project Maverick, il nuovo prodotto legato a Star Wars il cui reveal potrebbe arrivare molto presto. Sembra però che Electronic Arts abbia anche un altro asso nella manica, dal momento che i primi riferimenti a Star Wars Battlefront 3 sono apparsi sul database di Steam.

I riferimenti al titolo parlano di un gioco chiamato "STAR WARS Battlefront III (Classic, 2019)", tra i titolari della licenza vengono citati HAZE Studios e Lucasfilms, ma non Electronic Arts o DICE. Sappiamo che EA DICE è attualmente all'opera su Battlefield 6 ed è improbabile che possa gestire contemporaneamente anche un nuovo episodio dello sparatutto a tema Star Wars. Purtroppo nel lungo documento apparso in rete non è possibile carpire ulteriori informazioni oltre al titolo e alla software house al lavoro sul progetto e non possiamo quindi che attendere un annuncio ufficiale da parte di Electronic Arts, magari proprio in occasione del suo evento digitale previsto tra qualche settimana.

Se ciò fosse vero, i giochi su Star Wars attualmente in sviluppo sarebbero tre, ovvero: il sequel di Star Wars Jedi Fallen Order (Respawn Entertainment), EA Project Maverick (EA Motive) e Star Wars Battlefront 3. La situazione è in realtà piuttosto dubbia e la voce su Steam Database potrebbe riferirsi ad altro, come evidenziato anche dal suffisso "Classic 2019"... ma a cosa esattamente? In attesa di chiarimenti vi ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 è gratis per gli utenti PlayStation Plus.