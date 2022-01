Star Wars Battlefront 3 'è morto', per Jeff Grubb: il nuovo sparatutto di Respawn sarà VR?

Nel rimbalzare su VentureBeat l'importante notizia dei giochi di Star Wars sviluppati da EA e Respawn, il noto giornalista e insider Jeff Grubb ha condiviso delle anticipazioni raccolte da quelle che, a suo dire, sono delle fonti interne all'azienda statunitense.

Come sostenuto da Grubb, infatti, "stando ad alcune persone a conoscenza dei fatti EA DICE non svilupperà più alcun videogioco legato alla serie di Star Wars Battlefront. Tutti i progetti a tema Star Wars saranno affidati ai team interni a Respawn, di conseguenza anche il sequel di Fallen Order che, così facendo, uscirà dall'attuale situazione come una sorta di sopravvissuto".

Con EA che decide di svincolare DICE dall'IP di Guerre Stellari, per Grubb le condizioni per un ritorno della serie di Star Wars Battlefront sarebbero ormai sfumate, tanto da indurlo a esclamare che "Battlefront 3 è morto".

Sempre stando alla firma di VentureBeat, lo sparatutto in prima persona di Star Wars che EA e Lucasfilm Games hanno affidato a Peter Hirschmann potrebbe assumere i contorni di un FPS da fruire in Realtà Virtuale. Il team interno a Respawn incaricato di sviluppare questo progetto, sottolinea Grubb, è il medesimo che ha plasmato l'esperienza da premio Oscar Medal of Honor Above and Beyond, da qui l'ipotesi dello sparatutto VR ventilata dal giornalista e insider.