Star Wars Battlefront 3 esisteva, ma è stato cancellato: le parole di uno sviluppatore

Ricordate i due Star Wars Battlefront di Pandemic Studios, usciti prima dei capitoli ad opera di EA DICE? Sembrerebbe che gli sviluppatori stessero lavorando ad un sequel, cancellato in prossimità della conclusione dello sviluppo.

Michael Barclay, che occupa oggi la posizione di lead designer presso Naughty Dog, ha deciso di sfogarsi sul suo account Twitter personale. A quanto pare, lo sviluppatore stava lavorando proprio a Star Wars Battlefront 3 e ne era particolarmente orgoglioso, ma il publisher ha deciso di cancellarlo quando i lavori erano pressoché terminati.

Ecco di seguito le parole di Barclay:

"Ritengo sia trascorso tempo a sufficienza per affermare che Star Wars Battlefront 3 sarebbe stato incredibile e il fatto che sia stato cancellato quando i lavori erano giunti alla fine è un vero crimine. I videogiocatori non hanno idea di cosa si siano persi."

Probabilmente per evitare beghe legali, lo sviluppatore di Naughty Dog ha preferito non scendere nel dettaglio e non è ben chiaro quali fossero le caratteristiche di gameplay che rendevano così interessante il titolo in sviluppo. È quindi lecito chiedersi come sarebbe andato il futuro della serie - che ricordiamo ha accolto ben due capitoli firmati EA DICE - se tale titolo avesse raggiunto gli scaffali.

Aspettando un annuncio sul prossimo gioco multiplayer della serie, vi ricordiamo che manca ormai pochissimo al debutto di Star Wars Jedi Fallen Order, che non è l'unico titolo single player in sviluppo tra quelli legati al brand.