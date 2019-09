Star Wars Battlefront 3 si farà? Per DICE al momento non è necessario

Non è un mistero che Star Wars Battlefront 2 non abbia riscosso il successo sperato, non solo per i problemi (e relative polemiche) relativi alle microtransazioni ma anche per una certa mancanza di contenuti e novità rispetto al precedente episodi.

Con nuovi contenuti basati su Star Wars IX L'Ascesa di Skywalker in arrivo a dicembre e Star Wars Jedi Fallen Order previsto per novembre, si sente davvero il bisogno di un sequel per Star Wars Battlefront 2? A questa domanda prova a rispondere Dennis Brännvall, design director del gioco, intervistato da PCGamesN durante la Gamescom.

"Siamo ancora molto lontani da Star Wars Battlefront 3. I sequel sono ancora profittevoli, altrimenti nessuno ne svilupperebbe più, però non c'è la stessa fame di prima, onestamente. Eravamo abituati a sfornare sequel come una catena di montaggio, ma le cose sembrano cambiate ora. Prima facevamo un gioco, poi il season pass con quattro DLC e l'esperienza di fatto era finita, prendevamo appunti su quello che piaceva ai giocatori per riproporlo nel seguito mentre gli elementi critici venivano riscritti. Adesso non è più così, lavoriamo duramente per migliorare continuamente i nostri giochi e non abbiamo paura di cambiare seguendo i feedback della community."

Per il momento Star Wars Battlefront 3 non sembra essere nei piani di DICE, questo non vuol dire ovviamente che il gioco non vedrà la luce in futuro, tutto dipenderà probabilmente anche dall'eventuale successo commerciale di Star Wars Jedi Fallen Order, sviluppato da Respawn e pubblicato da Electronic Arts.