Star Wars Battlefront 3 non si farà, Jedi Fallen Order 2 nel 2022?

Secondo un rumor trapelato in queste ore, Electronic Arts e DICE non avrebbero piani per lanciare Star Wars Battlefront III, tuttavia il publisher sarebbe al lavoro su numerosi giochi basati sul franchise Guerre Stellari.

DICE terminerà presto il supporto post lancio per Star Wars Battlefront II pubblicando l'espansione La Battaglia di Scarif, lo studio svedese si dedicherà poi anima e corpo al nuovo Battlefield previsto per il 2021, per questo non ci sarebbe il tempo necessario per sviluppare rapidamente un Star Wars Battlefront III.

EA Motive starebbe sviluppando invece il misterioso Project Maverick, apparentemente un simulatore di volo, mentre Respawn sarebbe già al lavoro su Star Wars Jedi Fallen Order 2, come emerso da alcuni annunci di lavoro pubblicati recentemente. Il primo titolo citato è atteso per il 2021 mentre il sequel di Jedi Fallen Order uscirà nel 2022, quest'anno non avremo invece nuovi giochi di Guerre Stellari.

Ribadiamo come quanto riportato sia solamente frutto di un report basato su rumor e speculazioni, al momento Electronic Arts non ha annunciato nessun nuovo gioco di Star Wars, non è escluso però che novità in merito possano giungere durante lo Star Wars Day del 4 maggio, da sempre giornata piuttosto ricco di notizie anche per quanto riguarda i videogiochi dedicati alla serie.