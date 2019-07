Star Wars Battlefront più bello che mai grazie alla mod dell'italiano Massihancer

Il talentuoso sviluppatore italiano Giulio "Massihancer" Maria alias non s'è limitato allo stupendo lavoro su Battlefield 5, ed ha anche realizzato una spettacolare mod per Star Wars Battleront che spinge la grafica del gioco DICE al limite del fotorealismo.

Per la sua opera ha utilizzato tool dedicati come Reshade, ENV e tonemap, oltre ad intervenire sui parametri della console. Il tutto è reso ancora più spettacolare dall'impiego di un pack di texture in 4K. Massihancer afferma di aver superato i risultati ottenuti da un altro celebre modder sponsorizzato da NVIDIA, Toddyhancer, per il semplice motivo che ha utilizzato un maggior numero di effetti combinati, un DOF (profondità di campo) di tipo dinamico e una serie di mod che rielaborano il sistema di illuminazione donando alla un look realistico e cinematografico.

Ciò che rende ancor più degno di nota il lavoro del modder, è la fedeltà al gioco originale. La visione degli artisti di DICE non è stata intaccata, ma solamente impreziosita e spinta ai massimi livelli. Giudicate voi stessi guardando il filmato dimostrativo allegato in cima a questa notizia, che vi consigliamo di visionare su uno schermo di dimensioni adeguate e alla risoluzione 4K per poter apprezzare al meglio tutti i dettagli.