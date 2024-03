Star Wars Battlefront Classic Collection: Aspyr ammette i problemi, patch in arrivo

Il lancio della raccolta degli originali Star Wars Battlefront non è andato per il verso giusto: Star Wars Battlefront Classic Collection ha fatto il pieno di recensioni negative su Steam con tanti giocatori che hanno messo in evidenza i numerosi e grossi problemi tecnici dell'opera, costringendo Aspyr Media ad intervenire.

Attraverso un post pubblicato sul sito di supporto ufficiale la compagnia ha riconosciuto le varie problematiche che affliggono in questo momento Star Wars Battlefront Classic Collection, promettendo di agire al più presto per risolvere la situazione. Aspyr Media sta già programmando l'arrivo di più patch correttive che verranno pubblicate nel corso dei prossimi giorni, volte ad eliminare i problemi più gravi al momento segnalati dalla community.

Per adesso però gli sviluppatori non hanno rivelato quando verrà pubblicato il primo update per la raccolta, invitando i giocatori a continuare con le segnalazioni di bug e problemi tecnici di ogni natura nel frattempo che lavorano alle correzioni. Data la difficile situazione riscontrata al day one, non è comunque da escludere che il primo aggiornamento arrivi già a stretto giro.

In precedenza Aspyr Media è stata accusata di aver rubato una mod per lo sviluppo di Star Wars Battlefront Classic Collection, generando malcontento tra la community.

