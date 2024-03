Star Wars Battlefront Classic Collection è un disastro? Ondata di voti negativi su Steam

Star Wars Battlefront Classic Collection è ora disponibile su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, ma sembra che il lancio della raccolta firmata Aspyr Media non sia andato per il verso giusto, anzi: numerosi giocatori stanno già segnalando diversi problemi anche piuttosto gravi che affliggerebbero la Collection.

In particolare su Steam l'accoglienza degli utenti è stata fortemente negativa, con soltanto 258 recensioni favorevoli sulle quasi 1200 disponibili nel momento in cui scriviamo. Tra le problematiche riscontrate emergono bug, glitch, fenomeni di stuttering, crash e soprattutto grosse limitazioni ai server, non capienti a sufficienza per ospitare la mole di giocatori che si sono avvicinati alla Star Wars Battlefront Classic Collection. Inconvenienti anche con le armi, con il gioco che in alcune circostanze non riconoscerebbe i danni inflitti.

In altri casi ancora, invece, lo stuttering diventa così intenso da rendere praticamente ingiocabili le partite. Aspyr ha intanto già aumentato il numero di server disponibili per Star Wars Battlefront Classic Collection, ma la situazione continua a non essere rosea nel frattempo che aumentano le lamentele dei fan. Nelle scorse settimane Star Wars Battlefront Classic Collection era stato al centro di una polemica, con Aspyr accusata di aver rubato vecchie mod per la creazione della raccolta.

