Star Wars Battlefront Classic Collection: i due giochi originali rivivono su PC e console

I due originali Star Wars Battlefront targati LucasArts sono ancora oggi tra i giochi su Star Wars più amati dai fan, e adesso si preparano a fare il loro ritorno in scena attraverso la Star Wars Battlefront Classic Collection, la cui uscita non è affatto lontana.

Come confermato nel corso del Nintendo Direct Partner Showcase del 21 febbraio, la raccolta preparata da Aspyr Media diverrà realtà su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox il 14 marzo 2024. E le sorprese non finisco certo qui: oltre a riproporre tutti i contenuti già visti nel giochi originali pubblicati rispettivamente nel 2004 e 2005, la Classic Collection offrirà alcune novità quali ad esempio Kit Fisto tra i personaggi giocabili e uno scenario inedito ambientato nel palazzo di Jabba The Hutt.

Ancora, la raccolta offrirà anche la modalità inedita Hero Assault, con i giocatori che controlleranno personaggi storici quali Luke Skywalker e Darth Vader affrontando nuove sfide in mappe pensate per l'occasione ed ambientate a Naboo e sulla Morte Nera. Star Wars Battlefront Classic Collection promette dunque di offrire un viaggio nostalgico a tutti gli appassionati che hanno vissuto i giochi originali, non disdegnando qualche gradita novità.

Sempre a proposito di ritorni dal passato, durante il Nintendo Direct è anche stato annunciato Epic Mickey Rebrushed, riedizione del Platform 3D pubblicato originariamente su Wii.