Star Wars Battlefront 2: Conte Dooku disponibile a partire da domani

Electronic Arts e DICE hanno annunciato che il perfido Conte Dooku debutterà in Star Wars Battlefront 2 domani 23 gennaio nell'ambito del nuovo aggiornamento Darth Tyranus. Per l'occasione, la mappa Geonosis verrà resa disponibile in nuove modalità.

"Un tempo apprendista del Maestro Yoda, il Conte Dooku ha tradito l'Ordine Jedi perché accecato dalla brama di potere, trasformandosi in un Sith sotto il nome di Darth Tyranus. Al servizio del Lato Oscuro, ha supervisionato la creazione dell'esercito di cloni su Kamino, insegnato al Generale Grievous l'arte del combattimento con la spada laser e addestrato Asajj Ventress. Allo scoppio delle Guerre dei Cloni, il Conte Dooku ha duellato con il suo vecchio Maestro Jedi su Geonosis dopo aver sconfitto da solo Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker".

Il Conte Dooku è descritto come un personaggio letale in mischia, capace di deviare i fendenti di spada laser dei nemici con notevole efficacia. Allo stesso tempo, risulta meno abile nel deviare i colpi di Blaster. Queste sono le sue abilità speciali:

Stordimento elettrico : scaraventa a terra i nemici nel raggio d'azione, danneggiandoli e rendendoli vulnerabili ad ulteriori attacchi;

: scaraventa a terra i nemici nel raggio d'azione, danneggiandoli e rendendoli vulnerabili ad ulteriori attacchi; Debilitazione : manipola il bersaglio, rallentandone i movimenti e aumentando i danni che subisce dallo stesso Dooku e dai suoi alleati. Se Dooku elimina il bersaglio personalmente infliggendo il colpo di grazia, questa abilità si ricarica all'istante;

: manipola il bersaglio, rallentandone i movimenti e aumentando i danni che subisce dallo stesso Dooku e dai suoi alleati. Se Dooku elimina il bersaglio personalmente infliggendo il colpo di grazia, questa abilità si ricarica all'istante; Duellante: cambia la sequenza di attacchi di Dooku, il quale esegue rapidi fendenti tenendo una mano dietro la schiena e causando danni gravissimi.

Il Conte Dooku debuttarà nel gioco con l'aspetto predefinito Signore dei Sith con il mantello marrone. Il costume Rito Oscuro, tratto dalla serie The Clone Wars, sarà disponibile a partire dal 30 gennaio. Un terzo aspetto non ancora annunciato arriverà invece nel corso del mese di febbraio.

Oltre ad introdurre il Conte Dooku come personaggio giocabile, l'aggiornamento Darth Tyranus renderà disponibile la mappa Geonosis in nuove modalità, ovvero Eroi contro malvagi, Eliminazione e Arcade personalizzato.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che Star Wars Battlefront 2 è recentemente entrato a far parte del catalogo di EA Access su Xbox One, e che l'aggiornamento di febbraio introdurrà Anakin Skywalker e una nuova modalità incentrata su posti di comando e navi da battaglia.