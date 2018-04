Star Wars Battlefront II: EA non aveva alcuna intenzione di creare un gioco slot machine

Electronic Arts è tornata ancora una volta sulla spinosa questione delle microtransazioni di Star Wars Battelfront II, che ha generato tantissime polemiche nel periodo di lancio del gioco.

Nel corso di una recente intervista concessa al Guardian, il vice presidente di EA Worldwide Studios Patrick Soderlund ha dichiarato: "Bisogna tenere bene a mente che, in qualsiasi ambito creativo - videogiochi o film - in cui è coinvolto un team di grandi dimensioni, non tutto può andare per il verso giusto. Tutti gli sviluppatori del mondo sono d'accordo su questo. Quando le cose non vanno come ci si aspetta bisogna essere molto umili, essere onesti con se stessi, prendere atto dei risultati e cercare di far meglio la volta successiva".

Riferendosi poi alla questione Star Wars Battlefront II, ha aggiunto: "Questo è uno degli esempi in cui qualcosa non ha funzionato. È innegabile, abbiamo compiuto alcune scelte che con il senno di poi non avremmo dovuto prendere in considerazione. Né Electronic Arts né il team aveva intenzione di creare una slot machine per prendere i soldi dalle persone, nonostante sia questa la percezione avuta".

Cosa ne pensate delle sue parole? Le microtransazioni vennero subito disabilitate a causa delle considerevoli polemiche. Queste, prima o poi, faranno il loro ritorno nel gioco, ma nel frattempo Electronic Arts e DICE hanno completamente stravolto il sistema di progressione, che è diventato lineare. Le carte stellari possono ora essere ottenute solo giocando e non sono acquistabili. Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront II può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC.