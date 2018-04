Star Wars Battlefront II: EA svela l'update Notte su Endor, ritornano le microtransazioni

Nelle scorse ore Electronic Arts e DICE hanno svelato un nuovo aggiornamento per Star Wars Battlefront II in arrivo nel corso di questo mese: si intitola Notte su Endor, introdurrà la nuova modalità Caccia Ewok e sancirà il ritorno delle microtransazioni.

Nella nuova modalità, ambientata sulla Luna Boscosa di Endor, una squadra di assaltatori viene attaccata di sorpresa da una tribù di Ewok. Disponibile solo per un periodo limitato a partire dal 18 aprile, Caccia Ewok permette ai giocatori di combattere nei panni di un Ewok o in un gruppo di assaltatori.

L'imboscata prende il via quando l'Ewok attacca gli assaltatori ignari del pericolo usando lance, Wistie e qualsiasi altra abilità possa tornare utile per eliminare gli invasori. Ogni assaltatore sconfitto fa entrare in campo un altro Ewok. Se riescono a eliminare tutte le forze imperiali, gli Ewok vincono e possono dare inizio ai festeggiamenti. Gli assaltatori possono invece contare su un addestramento e una potenza di fuoco nettamente superiori rispetto a quelli degli incontenibili Ewok. Equipaggiati con un arsenale di armi e di torce per farsi largo nell'oscurità, i giocatori devono respingere l'assalto degli Ewok per sopravvivere fino all'arrivo della squadra di soccorso.

Con questo aggiornamento torneranno i Cristalli, che diventeranno uno dei modi per sbloccare gli aspetti, tra cui quelli di Leia e Han in versione Endor. I soldi reali saranno utilizzabili solo per acquistare cristalli, che a loro volta saranno riscattabili solo per ottenere nuovi aspetti. Anche i crediti, ottenibili progredendo normalmente nel gioco, possono essere usati per riscattare gli aspetti. Questo aggiornamento implementa oltre 50 aspetti aggiuntivi per personalizzare le unità. Maggiori informazioni su aspetti e rarità possono essere trovate a questo indirizzo.

Cosa ve ne pare di questo aggiornamento? Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront II può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il titolo di DICE è notevolmente diverso rispetto al lancio, dal momento che ha recentemente accolto un aggiornamento che ha completamente stravolto il sistema di progressione.