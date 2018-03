Star Wars Battlefront II: la patch con il nuovo sistema di progressione è ora disponibile

Come promesso la settimana scorsa,hanno pubblicato la patch che migliora il sistema di progressione di Star Wars Battlefront II

L'aggiornamento modifica radicalmente il modo in cui vengono sbloccati i contenuti nel gioco. La progressione, infatti, è ora diventata lineare. Le carte stellari potranno essere ottenute solo giocando e non saranno acquistabili. Il nuovo sistema prevede il conferimento di Punti Esperienza per le classi, gli eroi e le navi che si usano in multigiocatore. Ottenendo abbastanza Punti Esperienza per aumentare il livello di un'unità, si riceve un Punto Abilità utilizzabile per sbloccare o potenziare una carta stellare idonea che si desidera equipaggiare.

Non temete però, l'aggiornamento terrà conto dei progressi che avete già conseguito e tutti i contenuti che avete già ottenuto saranno conservati. Le casse non saranno più acquistabili e non conterranno più carte stellari. A partire dal mese di aprile, sarà possibile modificare il look di eroi e soldati usando i crediti (ottenibili giocando) o i cristalli (acquistabili all'interno del gioco e negli store digitali First Party).

Cosa ne pensate di queste modifiche? Si tratta di una revisione radicale di un gioco che alla sua uscita aveva deluso enormemente l'utenza per la gestione delle loot-box e delle microtransazioni. Vi ricordiamo che Star Wars Battlefront II può essere acquistato su PlayStation 4, Xbox One e PC. Secondo alcune voci, Disney non sarebbe particolarmente soddisfatta della gestione del brand da parte di Electronic Arts, e avrebbe già contattato Activision o Ubisoft.