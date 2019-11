Star Wars Battlefront: la mod grafica dell'italiano Massihancer omaggia The Mandalorian

Dopo aver attentato alle nostre coronarie con la mod di Battlefield 5 ai limiti del fotorealismo, il programmatore italiano Massihancer ci porta sull'infuocata superficie di Sullust per celebrare l'uscita della serie The Mandalorian con una mod grafica di Star Wars Battlefront.

Per ottenere gli incredibili risultati osservabili nel filmato che campeggia a inizio articolo, il modder italiano si è servito dei tool di ReShade e di programmi come ENV per agire sull'illuminazione e aggiungere effetti cinematografici alla scena ingame.

Sfruttando la potenza offertagli da una fiammante GPU NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, Massihancer ha tratto spunto dal trailer di lancio di The Mandalorian per riportarci su Sullust ed elevare il comparto grafico di di Star Wars Battlefront con degli interventi che hanno coinvolto, ad esempio, la completa riformulazione del tonemap cromatico di superfici come quelle del magma e della lava.

Non meno evocative sono poi le scene ingame immortalate da Massihancer nel secondo video di gioco di Star Wars Battlefront, con cui ci riporta a Tatooine per ammirare la casa di Luke Skywalker e osservare il tramonto dei due soli che si stagliano all'orizzonte di uno dei pianeti più famosi della serie di Guerre Stellari. In questo caso, il modder italiano ha voluto pizzicare le corde della nostalgia dei milioni di fan di Star Wars applicando dei filtri cromatici che donano allo sparatutto multiplayer di EA DICE un aspetto cinematografico. Nel complimentarci con Massihancer per il lavoro svolto e la passione profusa in questi progetti, vi lasciamo ai suoi video e vi invitiamo a fornirci un parere su queste mod grafiche di Star Wars Battlefront.