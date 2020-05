Star Wars Battlefront a sorpresa: il multiplayer ritorna attivo nel gioco del 2004

Mentre si avvicina la fine del supposto post lancio a Star Wars Battlefront 2, Electronic Arts riserva un'inattesa sorpresa ai giocatori PC ancora attivi sul primo capitolo.

Star Wars: Battlefront, pubblicato nell'ormai lontano 2004, ha infatti recentemente ricevuto un aggiornamento, con il quale è stato riattivato il multiplayer online. Le feature legate a quest'ultimo sono dunque attualmente disponibili nell'ambito delle versioni Steam e GOG.com del gioco EA. Una novità decisamente peculiare e inaspettata, dato che il supporto ai servizi di gioco online aveva avuto termine nel corso del 2014.

Ad ogni modo, giusto in tempo per il 4 maggio, giornata in cui si celebra lo Star Wars Day, i giocatori PC che lo desiderano possono ora tornare a sfidarsi all'interno del primo Star Wars: Battlefront. Ulteriore elemento di rilievo, la community potrà liberamente sfidarsi nel gioco: le versioni Steam e GOG dello shooter online possono infatti interagire grazie all'attivazione di funzioni di crossplay. Insomma, un regalo inaspettato, ma che non potrà che fare piacere a coloro che possiedono il titolo nella sua versione PC!



In chiusura, restando in tema Guerre Stellari, segnaliamo che le spade laser sono tonate in Fortnite per un evento a tema Star Wars, legato proprio alla celebrazione dello Star Wars Day.