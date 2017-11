Star Wars Battlefront 2: svelati i contenuti della prima stagione, The Last Jedi

Electronic Arts ha quest'oggi annunciato, evento speciale di Star Wars Battlefront 2 che si terrà per quattro settimane nel mese di dicembre dedicato al film, che interesserà sia la modalità multiplayer che la campagna single player.

Il 5 dicembre dovrete scegliere se schierarvi con il Primo Ordine o con la Resistenza. La decisione determinerà a quale sfide potrete prendere parte al fine di ottenere ricompense specifiche per la vostra fazione.

Il 13 dicembre saranno pubblicati nuovi eroi, ovvero Capitan Phasma e Finn (acquistabili tramite crediti in-game), e due mappe inedite ambientate su Crait (Assalto Galattico) e D'Qar (Caccia Stellari all'Assalto). Nello stesso giorno verrà introdotta una nuova missione single player con protagonista Iden Versio chiamata Resurrection, assieme ad altri contenuti inediti.

The Last Jedi Season continuerà fino al 29 dicembre e proporrà nuove sfide per tutto il corso della sua durata. In calce alla notizia trovate un'immagine che vi illustra la roadmap dell'evento.